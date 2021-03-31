СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ UTAIR ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В МИНСК

11:18 01.04.2021 Российская авиакомпания Utair 31 марта 2021 года выполнила свой первый регулярный рейс из московского аэропорта «Внуково» в Национальный аэропорт Минск. «Вынужденная пауза в полетной программе Utair из-за COVID-19 продолжалась с 18 марта 2020 года», - говорится в сообщении аэропорта. В нем говорится, что выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково)-Минск-Москва (Внуково) планируется по средам с прилетом в Минск в 11:30 и вылетом обратно в 12:30.