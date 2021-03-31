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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ КОДЕКСА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ


10:16 01.04.2021

Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии инициировал разработку и внедрение Кодекса добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей (поставщиков) в государствах Евразийского экономического союза.

По мнению члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, внедрение Кодекса поможет обеспечить равноправные условия для производителей Союза, будет способствовать решению вопросов потребительского спроса, а также обеспечению свободы движения товаров и формированию справедливой конкуренции.

«Нам необходимо сформировать единые, понятные правила делового оборота при взаимодействии с торговыми сетями для всех стран ЕАЭС», – отметил Арман Шаккалиев.

Как ообщаетс ЕЭК, кодекс будет представлять собой свод рекомендуемых правил взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров.

Аналогичная практика существует в Российской Федерации с 2012 года и уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент саморегулирования взаимоотношений производителей, поставщиков и торговых сетей.

ЕЭК приглашает хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС пройти опрос для формирования взаимовыгодных правил, которые впоследствии войдут в Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей, поставщиков и производителей государств Союза.
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