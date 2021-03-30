Коллегия Евразийской экономической комиссии 30 марта приняла распоряжение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в состав рабочей группы вошли представители министерств государств-членов и комиссии, в сферу компетенции которых входят вопросы развития аграрного рынка.

Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими.

При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по Союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли.

«Создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы Союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по Союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.