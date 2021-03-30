ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕЭАС ГОТОВЯТСЯ К ФОРС-МАЖОРУ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ


10:08 31.03.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии 30 марта приняла распоряжение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в состав рабочей группы вошли представители министерств государств-членов и комиссии, в сферу компетенции которых входят вопросы развития аграрного рынка.

Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими.

При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по Союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли.

«Создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы Союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по Союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
валюта курс
EUR 3.0809
USD 2.6242
RUB 3.4640
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0809 -0.0096
USD 2.6242 +0.0014
RUB 3.4640 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0790
USD 2.6230 2.6240
RUB 3.4620 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 88.6000 89.0000
USD/RUB 75.6000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте