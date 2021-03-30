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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ВВОЗ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ 15 БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ


17:06 30.03.2021

Россельхознадзор с 30 марта 2021 года разрешил ввоз в Россию томатов и перцев с 15 белорусских предприятий. Решение принято по итогам рассмотрения подведомственным Службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» представленных белорусской стороной материалов о проведенных мероприятиях и результатах лабораторных экспертиз, подтверждающих отсутствие вируса мозаики пепино в томатах и перцах.

Как сообщает российское ведомство, ввоз продукции из Беларуси разрешен «под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь».

Ввоз овощей разрешен следующим компаниям: ОАО «Фирма «Кадино»; РУАП «Гродненская овощная фабрика»; ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского»; Минское районное унитарное предприятие «Агрокомбинат «Ждановичи»; ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»; ОАО «Озерицкий-Агро»; УП «Рудаково»; Филиал «Весна-Энерго» РУП «Витебскэнерго»; ФХ «Ольшаны»; ФХ «Семинис»; УП «Минский парниково-тепличный комбинат»; ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»; КСУП «Тепличное»; КСУП «Мозырская овощная фабрика» и КСУП «Брилево».

Учитывая серьезную вредоносность вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров.

Поставки томатов из перцев из Беларуси были поэтапно запрещены в сентябре-ноябре 2020 года по причине систематических выявлений вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) при поставках овощей их всех шести областей страны.
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