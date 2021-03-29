На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию систему принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения реакторной установки. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НАЭК"Энертоатом".

"Эта новейшая технология в рамках проекта ЕБРР и Евратома, а также Комплексной (сводной) программы повышения безопасности действующих энергоблоков, в Украине внедрена впервые", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В энергокомпании подчеркнули, что система принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из гермооболочки входит в перечень постфукусимских мер. Она предназначена предотвратить повреждению железобетонных конструкций и способствовать уменьшению выбросов в окружающую среду в случае аварии.

"Система принудительного сброса давления для энергоблока № 3 имеет комбинированную, двухступенчатую, систему фильтрации. Первая ступень - жидкостная фаза, вторая - металло-волокнистые фильтры. Она обеспечивает 99,99% очистки выбросов для всех типов аэрозолей и 99,5% - для газообразного йода", - детализировали специалисты предприятия.

По их расчетам, возможность возникновения давления, способного даже в условиях тяжелых аварий разрушить гермооболочку реакторов типа ВВЭР, эксплуатируемых в Украине, мизерная.

Строительно-монтажные работы, настройки и испытания системы были завершены в декабре 2020 года, а сейчас началась эксплуатация системы. НАЭК «Энергоатом» планирует ввести такую систему в эксплуатацию на всех энергоблоках типа ВВЭР-1000 серии В-320 в течение 2021 года, существенно повышая их безопасность.

Сегодня на всех 15 энергоблоках АЭС Украины проводятся меры Комплексной (сводной) программы повышения безопасности АЭС, куда также включены рекомендации международных экспертов, которые выполняли свои миссии в рамках Общего проекта ЕС - МАГАТЭ - Украина. Программой предусмотрена реализация мер, направленных на обеспечение стабильности энергоблоков АЭС к стихийным бедствиям или другим экстремальным ситуациям.

Меры по комплексной (сводной) программе повышения безопасности выполняются за счет средств ГП «НАЭК «Энергоатом», а также за средства ЕБРР и Евратома.