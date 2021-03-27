Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов и министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Руслан Бекетаев обсудили перспективы сотрудничества в финансовой сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЕАБР, обсуждены, в частности, развитие и интеграцию финансовых рынков, их инфраструктуры, создание цифровых экосистем финансовых услуг, реализацию и масштабирование интеграционных инвестпроектов, а также разработку цифровых платформ.

«В целом активная реализация Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открывает дополнительные возможности расширить географию привлечения финансовых средств и получить широкий доступ к инвестиционным ресурсам. Одной из перспективных тем сотрудничества в этом направлении может быть развитие инфраструктуры для расчетов в национальных валютах с участием Евразийского банка развития», - отметил в ходе встречи Николай Подгузов.

По его словам, банк намерен активно продвигать свою платформу, чтобы сделать ее базовым инструментом при расчетах в наиболее ликвидных валютных парах для ЕАЭС.

Руслан Бекетаев подчеркнул, что важным приоритетом интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС в соответствии со Стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года, является формирование общего финансового рынка.

«Его построение создаст условия для широкого доступа к финансовым продуктам и ресурсам для бизнеса и населения, позволит облегчить взаимный допуск участников на рынки друг друга, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг», - отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран — участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года, штаб-квартира расположена в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровизации, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроении.