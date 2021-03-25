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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПОСТПРЕДОВ СНГ И КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 29 МАРТА
12:52 25.03.2021
29 марта 2021 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (по видеоконференцсвязи).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполкома СНГ, в ходе мероприятия планируется сформировать проект повестки дня намеченного на 28 мая в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, а также обсудить ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 2 апреля в Москве.
Кроме того, члены Совета постпредов и КЭВ рассмотрят информацию об итогах деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2020 году и заслушают Отчет о деятельности Регионального содружества в области связи и Координационного совета государств – участников СНГ по информатизации при Региональном содружестве в области связи.
На заседании планируется также рассмотреть информацию о плане мероприятий на 2021-2022 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией от 27 ноября 2018 года.
Ожидается, что в ходе мероприятия будет одобрена дорожная карта по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств (18 декабря 2020 года) и Совета министров иностранных дел СНГ (10 декабря 2020 года).
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