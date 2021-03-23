По предварительным данным за 2020 год, все страны Евразийского экономического союза, кроме Беларуси, превысили количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. Это следует из аналитических материалах департамента макроэкономической политики комиссии.

Как сообщает ЕЭК, дефицит консолидированного бюджета был превышен Арменией на 2,1 п.п., Казахстаном – на 3,7 п.п. и Россией – на 0,4 п.п., долг сектора государственного управления Арменией – на 10,4 п.п. и Кыргызстаном – на 14,7 п.п. Кыргызстан также превысил пороговый уровень по инфляции. В Беларуси таких превышений не отмечается.

До пандемии наблюдалось последовательное улучшение бюджетных и долговых показателей стран ЕАЭС. Например, бюджетный дефицит Армении снизился по итогам 2019 года до минимального значения с момента вступления республики в Союз, а уровень долга страны опустился ниже порогового значения (50% ВВП). Бюджеты Беларуси, Кыргызстана и России были исполнены с профицитом, а дефицит бюджета Казахстана был близок к нулю.

Ухудшение фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 году обусловлено влиянием нескольких факторов. Во-первых, введение в условиях пандемии ограничительных мер для бизнеса привело к сокращению налоговых поступлений. В Казахстане и России на снижение доходов бюджета дополнительно повлияло падение мировых цен на нефть на фоне резкого сокращения мировой экономической активности и спроса на нефть. Во-вторых, развертывание масштабных мер финансовой поддержки населения и бизнеса привели к незапланированному увеличению бюджетных расходов. Увеличение бюджетных дефицитов на фоне ослабления национальных валют сказалось на росте долговых обязательств.

В 2021 году Евразийская экономическая комиссия рассмотрит вопрос разработки рекомендаций для Армении, Казахстана и России, направленных на стабилизацию бюджетных балансов и уровней долга в среднесрочной перспективе. Также, в связи с ежегодным превышением уровня долга в Кыргызстане с 2015 года, будут обсуждены совместные меры комиссии и государств-членов, направленные на стабилизацию экономической ситуации в республике.

На фоне восстановления экономик стран ЕАЭС и улучшения эпидемиологической ситуации ожидается снижение уровня дефицита и долга сектора государственного управления во всех странах ЕАЭС по итогам 2021 года. Вместе с тем сохраняются риски превышения странами установленных договором о ЕАЭС предельных значений этих показателей в связи с возможным применением дополнительных мер поддержки национальных экономик.

Согласно статье 63 договора о ЕАЭС, государства-члены формируют экономическую политику в рамках следующих количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития:

годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не должен превышать 3% ВВП;

долг сектора государственного управления не должен превышать 50% ВВП;

уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.