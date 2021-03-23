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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК СОГЛАСОВАЛА С БЕЛАРУСЬЮ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
09:50 24.03.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары. Об этом на своей странице в Facebook написал помощник председателя ЕЭК Ия Малкина.
Согласно информации, на 17 товарных позиций срок продлевается до 29 июня с 1 апреля, т.е. на 90 дней. Это и на свежемороженую рыбу, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречку и другие товары. Весь перечень прописан в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 83 от 28 декабря 2020 года.
Также продлен срок на рыбные консервы на 41 день – с 20 мая по 29 июня включительно.
Договор о ЕАЭС предусматривает, что государства могут вводить ценовое регулирование на отдельные виды товаров в исключительных случаях.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в январе 2021 года выросли на 8,8% по сравнению с январем 2020 года. Это коснулось и товаров, относящихся к критическому импорту для Беларуси. Также страна столкнулась с негативной ситуацией с поставками продовольствия в связи с эпидемиологической ситуацией.
Ия Малкина отметила, что введение временных мер не создало барьера для входа на рынок Беларуси для других стран Союза.
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