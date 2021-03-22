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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СНГ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
11:50 23.03.2021
В Содружестве Независимых Государств разрабатывается «дорожная карта» по интеграции национальных систем электронного здравоохранения.
Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, этот шаг предполагает создание единых подходов и форматов электронного взаимодействия, введение унифицированных нормативно-справочных актов, которые станут основой для построения общего информационного пространства в сфере здравоохранения.
Цифровизация системы здравоохранения, построение интегрированной цифровой инфраструктуры являются одними из приоритетных направлений взаимодействия, предусмотренных концепцией дальнейшего развития СНГ.
Планом мероприятий по реализации концепции перед Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ поставлены задачи проработать вопрос о создании совместимых телемедицинских систем, совершенствовать организационную и нормативно-правовую базу Содружества по применению информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении, совершенствовать технологии SMART-медицины, внедрять мобильные приложения в здравоохранении. Совету также поручено организовать площадки для обмена опытом по цифровизации здравоохранения на национальном уровне между государствами – участниками СНГ, проработать вопрос о целесообразности разработки единых подходов обмена данными о здоровье и здравоохранении между странами, развивать информационные системы по удаленному мониторингу пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.
Для выполнения поставленных задач совет провел анализ состояния уровня внедрения ИКТ в профильных министерствах государств – участников СНГ и создал рабочую группу по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения. Ее возглавила первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.
Первое заседание рабочей группы прошло 18 марта в режиме видеоконференцсвязи. В нем участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ и Исполнительного комитета Содружества.
Члены рабочей группы поделились опытом создания и развития систем электронного здравоохранения в своих государствах, обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия. Представители МПА СНГ проинформировали о работе над проектом модельного закона об электронном здравоохранении.
По итогам встречи принято решение провести следующее заседание в июне 2021 года, посвятив его вопросам ведения и использования нормативно-справочной информации в здравоохранении.
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