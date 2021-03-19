Вопросы перехода на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки соответствия в Евразийском экономическом союзе обсудили уполномоченные органы стран ЕАЭС в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

Директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Тимур Нурашев подчеркнул актуальность перехода на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки соответствия, что стало особенно очевидно в период пандемии и является одним из ключевых трендов. Ориентир на цифровую трансформацию обозначен также в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Представители уполномоченных органов подчеркнули, что переход к электронным формам минимизирует риски недобросовестных действий в отношении документов об оценке соответствия, существенно снизит как финансовые, так и временные затраты участников рынка. Этот подход повысит доверие к достоверности результатов оценки соответствия, а также будет способствовать снижению на рынке Союза количества контрафактной продукции.

Понимая важность задачи, Комиссия во взаимодействии с уполномоченными органами стран Союза приступила к решению этой задачи два года назад, и сегодня результатом этой работы стала поправка в договор о Евразийском экономическом союзе в сфере технического регулирования. Страны пришли к консенсусу, что документы об оценке соответствия оформляются в электронном виде и (или) в бумажном виде в порядке, утверждаемом комиссией.

«При переходе на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки соответствия главное - двигаться синхронно всем странам ЕАЭС, иначе возможно создание новых дополнительных барьеров», – подчеркнул Тимур Нурашев.

Как сообщает ЕЭК, для обеспечения дальнейшей реализации мероприятия в ходе совещания участники обсудили подходы к порядку оформления этих документов в электронном виде, включая способ (механизм) оформления и применения электронных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Союза.