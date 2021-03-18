Вопросы реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза рассмотрели члены Консультативного комитета по финансовым рынкам.

Заседание прошло в режиме видеоконференции в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве под председательством директора департамента финансовой политики ЕЭК Армана Хачатряна.

Как сообщает ЕЭК, члены Консультативного комитета утвердили рабочий план по реализации положений Концепции общего финансового рынка ЕАЭС.

Участники заседания рассмотрели проект соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах Евразийского экономического союза и обсудили вопросы раскрытия эмитентами инвестиционной значимой информации.

«Соглашение направлено на гармонизацию процедур, обеспечение взаимного допуска ценных бумаг из списка, отнесенного биржей к котировальному списку высшей категории, к организованным торгам в других государствах Союза, свободу размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг и торговых операций на общем биржевом пространстве ЕАЭС», – отметил Арман Хачатрян.

По словам директора департамента финансовой политики ЕЭК, взаимный допуск ценных бумаг будет обеспечиваться при одновременном выполнении следующих условий: если осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг в государстве Союза в порядке, установленном его законодательством, и выпуск ценных бумаг эмитента включен в котировальный список высшей категории на фондовой бирже.

Таким образом, эмитентам стран Союза предоставляются возможности расширить географию привлечения финансовых средств и получить широкий доступ к инвестиционным ресурсам.

В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе государства Союза должны создать наднациональный орган по регулированию финансового рынка ЕАЭС.

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект Соглашения о наднациональном органе по регулированию финансового рынка ЕАЭС. Документ подготовлен в соответствии с подходами по реализации Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, согласованными Консультационным советом по валютной политике центральных (национальных) банков государств ЕАЭС. Основными задачами наднационального органа являются: углубление экономической интеграции государств Союза с целью развития общего финансового рынка, обеспечение недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов и эффективного его функционирования.

Для обеспечения взаимного доступа участников финансовых рынков на финансовые рынки государств ЕАЭС Центральным банком Российской Федерации совместно с финансовыми регуляторами государств Союза разработан проект соглашения о стандартизированной лицензии. Механизм стандартизированной лицензии для учреждения юридического лица в банковском и страховом секторе позволит определить согласованные подходы к взаимному признанию лицензий.

Члены Консультативного комитета рассмотрели также вопросы об организации и создании электронного канала реализации финансовых продуктов (система «Маркетплейс»), о правилах реализации общих процессов в сфере финансовых рынков, о ходе работы по проекту технического задания по изучению оптимальных подходов по гармонизации требований к проспектам эмиссий ценных бумаг и другие вопросы. Участникам заседания была представлена информация о ходе работы по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и возможных мерах либерализации валютного контроля при осуществлении взаимной торговли в рамках ЕАЭС.