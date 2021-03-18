О перспективах развития сферы технического регулирования в Евразийском экономическом союзе, заложенных в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, рассказал директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Тимур Нурашев на седьмом Всероссийском форуме аккредитованных лиц.

В частности, он отметил, что перечень из 10 мер и 23 механизмов, установленных стратегией, фактически является «дорожной картой» сферы, которая предусматривает разработку, подписание и реализацию 18 новых правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 10 изменений и дополнений в Договор о Союзе.

«Этот перечень мер и механизмов охватывает все области технического регулирования – от установления обязательных требований к продукции, где уже достигнуты значимые результаты единой политики в рамках Союза, до таких перспективных сфер, как системы обеспечения качества продукции», – подчеркнул Тимур Нурашев.

В своем докладе он раскрыл наиболее важные и чувствительные направления развития. Так, касаясь процедур допуска продукции на рынок Союза, Тимур Нурашев обратил внимание на то, что сегодня на рынке большое количество необоснованно выданных документов об оценке соответствия.

«В одних случаях это бывает связано с отсутствием механизма контроля за действиями органов по оценке соответствия, в других – указывает на необходимость повышать эффективность самой системы аккредитации, в третьих – касается деятельности недобросовестных уполномоченных представителей иностранных изготовителей», – отметил директор департамента ЕЭК.

По его словам, в сфере аккредитации комиссия видит большой потенциал во взаимодействии с Советом руководителей органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС.

«Сегодня мы продолжаем работу по совершенствованию механизма ведения единого реестра аккредитованных органов по оценке соответствия ЕАЭС. Эта работа будет проводиться в тесном контакте уполномоченных государственных органов стран Союза, Комиссии и Совета руководителей органов по аккредитации», – подчеркнул Тимур Нурашев.

Директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК рассказал о цифровизации технического регулирования в рамках ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, 26 января 2021 года коллегия ЕЭК одобрила проект «Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС». В рамках проекта будет обеспечена возможность отображения необходимых пользователям данных и информации применительно к точно идентифицированным объектам технического регулирования, всем участникам рынка будут предоставлены необходимые данные и доступ к цифровым сервисам для цифровизации процессов проектирования, производства и вывода продукции на рынок.

«Гибкость архитектурного решения проекта также дает хорошие возможности для дальнейшей интеграции национальных цифровых сервисов в области технического регулирования и расширения функциональности в части создания новых цифровых сервисов оценки соответствия, аккредитации, стандартизации, обеспечения единства измерений, государственного контроля (надзора) и обеспечения соблюдения и контроля исполнения обязательных требований к продукции на рынке и т.д.», – отметил Тимур Нурашев.

Всероссийский форум аккредитованных лиц – ежегодное мероприятие, проводимое Федеральной службой по аккредитации при организационной поддержке Росаккредитации. Является профессиональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов оценки соответствия и аккредитации, поддержки экспорта, а также деятельности органов по оценке соответствия, их роли в обеспечении качества жизни граждан.