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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС УНИФИЦИРУЮТ ПОДХОДЫ К ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
10:11 19.03.2021
Страны Евразийского экономического союза обсуждают механизмы по дальнейшему развитию таможенной инфраструктуры.
В частности, на заседании Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС рассмотрены вопросы по выработке унифицированного подхода государств-членов к типовым требованиям по обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза.
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы Союза в части обустройства пунктов пропуска заложены в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, члены Консультативного комитета обсудили создание экспертной группы по разработке типовых требований к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры. Они также обменялись мнениями по проведению мониторинга исполнения в России решений Коллегии ЕЭК по формированию, представлению и использованию предварительной информации в морских пунктах пропуска.
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