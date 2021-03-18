Страны Евразийского экономического союза обсуждают механизмы по дальнейшему развитию таможенной инфраструктуры.

В частности, на заседании Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС рассмотрены вопросы по выработке унифицированного подхода государств-членов к типовым требованиям по обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза.

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы Союза в части обустройства пунктов пропуска заложены в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, члены Консультативного комитета обсудили создание экспертной группы по разработке типовых требований к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры. Они также обменялись мнениями по проведению мониторинга исполнения в России решений Коллегии ЕЭК по формированию, представлению и использованию предварительной информации в морских пунктах пропуска.