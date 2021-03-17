Совершенствование законодательства в сфере налогообложения, обмен информацией между налоговыми органами, а также барьеры налогового характера в Евразийской экономическом союзе рассмотрели на заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, на заседании обсуждены пути реализации задач Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Рассмотрены меры и планы стран Союза по реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, технологических аспектах, принципах и подходах к созданию и функционированию национальной системы прослеживаемости. А также вопрос определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Особое внимание члены Консультативного комитета уделили рассмотрению вопроса формирования механизма фискального мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле в ЕАЭС, который разрабатывается с учетом применения новых IT-решений. Именно цифровая трансформация налогового администрирования лежит в основе предпринимаемых странами мер по повышению эффективности контроля за перемещением товаров во взаимной торговле в ЕАЭС, а также упрощению процедур подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте.

Кроме того, стороны одобрили базовую модель системы фискального мониторинга, проект Порядка взаимодействия налоговых органов государств-членов ЕАЭС в электронном виде по обмену информацией и реквизитный состав значимых фискальных сведений.

Одновременно с этим департамент финансовой политики ЕЭК планирует подготовить проект поручения Совета комиссии о проведении пилотного проекта «Фискальный мониторинг за оборотом товаров во взаимной торговле в ЕАЭС».

Дополнительно предусматривается обмен опытом в части функционирования национальных систем электронного документооборота (с учетом возможностей использования интегрированной цифровой платформы ЕАЭС), что также обусловлено ускоряющейся цифровой трансформацией государственного и частного сектора.

Рассмотренный на заседании ежегодный обзор изменений налогового законодательства, оказывающего влияние на взаимную торговлю, после дополнительного рассмотрения и уточнения странами ЕАЭС планируется разместить на сайте ЕЭК.

Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию, созданный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 марта 2012 года № 13, является консультативным органом Комиссии по вопросам налоговой политики, совершенствования механизма взимания налогов во взаимной торговле в соответствии с разделом XVII договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.