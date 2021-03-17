ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ФОРМИРУЕТСЯ МЕХАНИЗМ ФИСКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ


11:10 18.03.2021

Совершенствование законодательства в сфере налогообложения, обмен информацией между налоговыми органами, а также барьеры налогового характера в Евразийской экономическом союзе рассмотрели на заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, на заседании обсуждены пути реализации задач Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Рассмотрены меры и планы стран Союза по реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, технологических аспектах, принципах и подходах к созданию и функционированию национальной системы прослеживаемости. А также вопрос определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Особое внимание члены Консультативного комитета уделили рассмотрению вопроса формирования механизма фискального мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле в ЕАЭС, который разрабатывается с учетом применения новых IT-решений. Именно цифровая трансформация налогового администрирования лежит в основе предпринимаемых странами мер по повышению эффективности контроля за перемещением товаров во взаимной торговле в ЕАЭС, а также упрощению процедур подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте.

Кроме того, стороны одобрили базовую модель системы фискального мониторинга, проект Порядка взаимодействия налоговых органов государств-членов ЕАЭС в электронном виде по обмену информацией и реквизитный состав значимых фискальных сведений.

Одновременно с этим департамент финансовой политики ЕЭК планирует подготовить проект поручения Совета комиссии о проведении пилотного проекта «Фискальный мониторинг за оборотом товаров во взаимной торговле в ЕАЭС».

Дополнительно предусматривается обмен опытом в части функционирования национальных систем электронного документооборота (с учетом возможностей использования интегрированной цифровой платформы ЕАЭС), что также обусловлено ускоряющейся цифровой трансформацией государственного и частного сектора.

Рассмотренный на заседании ежегодный обзор изменений налогового законодательства, оказывающего влияние на взаимную торговлю, после дополнительного рассмотрения и уточнения странами ЕАЭС планируется разместить на сайте ЕЭК.

Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию, созданный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 марта 2012 года № 13, является консультативным органом Комиссии по вопросам налоговой политики, совершенствования механизма взимания налогов во взаимной торговле в соответствии с разделом XVII договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
валюта курс
EUR 3.0896
USD 2.5971
RUB 3.5535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0896 -0.0002
USD 2.5971 +0.0053
RUB 3.5535 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1080 3.1130
USD 2.6000 2.6020
RUB 3.5220 3.5320
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 88.0500 88.4000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте