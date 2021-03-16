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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ЯБЛОК ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


12:15 17.03.2021

Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области.

«Россельхознадзор серьезно обеспокоен продолжающимися попытками ввоза в Россию из Республики Беларусь санкционной продукции», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 9 марта очередная машина перевозила польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области.

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше. Тогда же Россельхознадзор заявил о том, что оставляет за собой право ввести ограничения на ввоз в Россию яблок из Брестской области.

«Ограничения будут действуют до предоставления информации о мерах, принимаемых Республикой Беларусь для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора», - отмечается в сообщении.

Соответствующее уведомление Россельхознадзор направил в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.
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