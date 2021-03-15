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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УЗБЕКИСТАН ИЗУЧИТ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ВОПРОСОВ В ЕАЭС
09:56 16.03.2021
Узбекистан изучит опыт регулирования торговых вопросов в ЕАЭС. Об этом сообщил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов во время переговоров 15 марта с министром Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым.
«Буквально вчера наш парламент утвердил «дорожную карту» по развитию взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Поставлен целый ряд вопросов с точки зрения гармонизации законодательства, включая таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Причем речь идет о промышленности, транспорте, вопросах стандартов и техрегулирования», – проинформировал Лазиз Кудратов.
По его словам, в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана две недели назад создано специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами сотрудничества с Союзом.
Андрей Слепнев подчеркнул важность ведущейся сейчас переговорной работы Узбекистана по присоединению к ВТО. Выстраивание законодательства в соответствии с правилами Союза, по его мнению, могло бы способствовать приведению регулирования к нормам, принятым в организации. Кроме того, инкорпорирование евразийских стандартов неизбежно способствовало бы увеличению взаимной торговли.
«Серьезная тема связана также с вопросами торговой инфраструктуры. У нас есть ряд проектов, которые могут представлять интерес для Узбекистана. В частности, речь идет о проекте «Агроэкспресс», который позволяет минимизировать затраты и ускорить доставку охлажденной и замороженной продукции», – отметил министр по торговле ЕЭК.
Ускорение логистики даст возможность нарастить поставки узбекской сельхозпродукции, что в конечном итоге может положительным образом отразиться на сотнях тысяч работников, занятых в отрасли.
Как сообщает сайт ЕЭК, также была затронута тема имплементации договора о зоне свободной торговли СНГ и отмены в этой связи акцизов. Стороны проявили заинтересованность в дальнейшем обсуждении вопросов трансграничной электронной торговли, транспортной цифровизации, технического регулирования и создания взаимных механизмов перестрахования в торговле, коснулись процедур антидемпинговых расследований.
Лазиз Кудратов высказался за проведение комиссией обучающих семинаров и консультаций в целях повышения уровня компетенции представителей органов государственной власти Узбекистана и ориентирования на применяемые в Союзе регуляторные практики.
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