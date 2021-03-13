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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ФОРУМ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРАН СНГ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ ОСЕНЬЮ


13:52 15.03.2021

Форум по инвестиционному сотрудничеству стран СНГ планируют провести осенью. Об этом 12 марта сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

В этом году страны СНГ будут отмечать 30-летний юбилей создания Содружества. В связи с этим проводится международный экономический форум "СНГ - 30 лет".

"Основной лейтмотив - вспомнить становление СНГ, что сделано за этот 30-летний период и, самое главное, наметить темы и подходы для развития нашего сотрудничества в будущем. Мы предлагали рассмотреть аспекты инвестиционного сотрудничества, но, к сожалению, с учетом удаленного формата мероприятия эта тема перенесена. Возможно, этот форум по инвестиционному сотрудничеству проведем в Беларуси. Такая договоренность достигнута сегодня членами Экономического совета СНГ. Этот форум будут готовить в очном формате на осень текущего года", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

Страны СНГ продолжат развитие торгово-экономического сотрудничества, реализацию соглашения о зоне свободной торговли, снятие барьеров, развитие промышленной кооперации и инновационного взаимодействия.

"Кроме того, актуальной остается тема COVID-19. Мы сегодня на заседании Экономического совета СНГ приняли документы, касающиеся плана совместных действий по борьбе с коронавирусом. Наши профильные органы и в СНГ, и в странах-участницах должны более тесно, скоординированно работать над преодолением этой инфекции. Необходим обмен опытом, создание банка данных, снятие всяческих барьеров, связанных с передвижением граждан", - отметил вице-премьер.

"Мы также выдвинули наши инициативы по взаимодействию интеграционных площадок, интеграционных структур, в которых участвует большинство стран Содружества. Это и ЕАЭС, и ОДКБ, и Шанхайская организация сотрудничества. Важно принимать совместные меры по актуальным вопросам, таким как транспортное сообщение, передвижение рабочей силы", - подчеркнул Игорь Петришенко.

На заседании Экономического совета СНГ также был одобрен проект соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств - участников Содружества. "Рассчитываем, что это соглашение будет подписано на очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится в мае в Минске", - добавил вице-премьер.
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