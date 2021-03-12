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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВВЕСТИ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ЯБЛОК ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
10:24 15.03.2021
Сотрудники по Брянской, Смоленской и Калужской областям на ФКП «Альфа Транс Терминал» 9 марта 2021 года задержали машину, перевозившую яблоки из Брестской области.
Как сообщает Россельхознадзор, продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.
По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля было зафиксировано, что в грузовом отсеке автотранспортного средства перевозятся свежие яблоки общим весом 18 тонн. В ходе досмотра яблок на упаковке с продукцией выявлены две маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения яблок является не Республика Беларусь, а Республика Польша. Таким образом, сведения на маркировке яблок не соответствовали данным в фитосанитарных сертификатах.
«Выявленные нарушения носят систематический характер, поэтому в целях недопущения ввоза санкционной продукции на территорию России Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области», - говорится в сообщении российского ведомства.
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