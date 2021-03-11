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ЦЕНТРОБАНК АРМЕНИИ СМОЖЕТ ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ СТРАН ЕАЭС ЧЕРЕЗ ЕАБР


13:17 12.03.2021

Центральный банк Армении присоединился к расчетной инфраструктуре Евразийского банка развития (ЕАБР) и открыл корреспондентский счет. Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

«Открытие счета центральным или национальным банком в многостороннем институте развития — довольно редкий для этой сферы прецедент, который подтверждает высокий уровень доверия и востребованности нашей системы. Использование расчетной системы ЕАБР позволит главному финансовому учреждению Республики Армения производить платежи в национальных валютах Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, в том числе с их прямой конвертацией. Доступ к платежной инфраструктуре ЕАБР повышает безопасность транзакций за счет их осуществления через национальные платежные системы, минимизирует количество банков-посредников, снижает транзакционные издержки», - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В целом использование расчетной системы ЕАБР способствует интеграции национальной платежной инфраструктуры Армении с платежной инфраструктурой других стран — участниц ЕАЭС.

ЕАБР является участником национальных платежных систем Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и имеет корреспондентские счета в центральных банках всех стран-участниц, прямой доступ к валютным торгам на локальных биржах, выполняет функцию маркетмейкера по валютным парам национальных валют.

В 2020 году банк прошел сертификацию по международному стандарту ISO 27001:2013, подтвердив таким образом, что система управления информационной безопасностью в ЕАБР распространяется на расчетно-клиринговое обслуживание.

Созданная банком расчетная система успешно функционирует с учетом особенностей национальных платежных систем стран-участниц. В настоящее время, помимо Центрального банка Армении, пользователями платежной инфраструктуры ЕАБР являются 66 участников из всех 6 государств — членов банка, среди которых коммерческие банки, биржи, депозитарии стран ЕАЭС.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.
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