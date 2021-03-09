С 10 по 29 марта пройдут четыре рабочих сессии Молодежной группы стран СНГ (GC-CIS). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства связи и информатизации Беларуси.

Молодежная группа стран СНГ – это инициатива, созданная с целью предоставления молодым людям из стран региона СНГ возможность обсуждения перспектив и вызовов, связанных с развитием ИКТ.

В составе GC-CIS молодые представители из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Среди 36 участников 12 представителей из Беларуси.

Благодаря такой возможности участники GC-CIS смогут поделиться с членами Международного союза электросвязи своей заинтересованностью и видением перспектив цифровой трансформации, в частности, в контексте предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи 2021 года (ВКРЭ-21) и Регионального подготовительного собрания для региона СНГ (РПС-СНГ), которое состоится 21-22 апреля 2021 г. Одним из итогов работы GC-CIS будет разработка коллективного документа, который в дальнейшем планируется представить на РПС-СНГ.

После этого GC-CIS продолжит свою работу, внося вклад в организацию Молодежного саммита ВКРЭ-21, который планируется к проведению 6-7 ноября 2021 г., в преддверии самого ВКРЭ-21 (8-19 ноября 2021 г., Аддис-Абеба, Эфиопия).