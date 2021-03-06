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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОЦЕДУРА КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ В ЕАЭС УСОВЕРШЕНСТВОВАНА
15:21 09.03.2021
Совет ЕЭК внес изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в ЕАЭС в части регламентации работы инспекторов по карантину растений при проведении контроля маркировки упаковки продукции.
Как сообщает ЕЭК, цель изменений – обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности на территории Союза и соблюдение Единых карантинных фитосанитарных требований.
В действующей редакции документа не были регламентированы вопросы контроля и принятия решений в отношении партий подкарантинной продукции, ввозимых на территорию Союза и перемещаемых между государствами ЕАЭС без маркировки на упаковке, древесных упаковочных материалах без специального маркировочного знака, наличие которых предусмотрено Едиными карантинными фитосанитарными требованиями.
Внесенные поправки позволят уполномоченным органам признавать фитосанитарный сертификат не подтверждающим фитосанитарное состояние продукции, возвращать отправителю или уничтожать подкарантинную продукцию и древесные упаковочные материалы, ввозимые или перемещаемые без маркировки на упаковке.
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