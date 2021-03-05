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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС СТАВКИ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН НА АЛЮМИНИЕВУЮ ЛЕНТУ ДЛЯ БАНОК ПОВЫШЕНЫ НА 12% НА ДВА ГОДА


13:42 09.03.2021

Евразийская экономическая комиссия завершила процедуру принятия пакета решений, в результате которых ставки импортных пошлин на алюминиевую ленту, используемую в производстве банок для напитков, будут повышены с 10 до 12% сроком на два года.

Как сообщает ЕЭК, 5 марта Совет комиссии принял решение по детализации и выделению в отдельный код ТН ВЭД ЕАЭС с повышением ставок пошлин в отношении ленты, применяемой для производства крышек и приспособлений для вскрытия алюминиевой банки («ключиков»).

До этого Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС алюминиевую ленту, которая используется для изготовления корпусов банок, с увеличением пошлин в тех же размерах.

«Введение меры направлено на стабилизацию условий для развития внутреннего производства алюминиевой ленты, повышение конкурентоспособности готовой продукции, а также увеличение объемов выпуска», – сообщил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он отметил, что в настоящее время предприятия-производители алюминиевой ленты в государствах Евразийского экономического союза недозагружены. При этом их потенциальные мощности позволяют полностью обеспечить внутренний спрос на ленту.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования.
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