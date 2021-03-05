Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении на три года срока нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на суперабсорбенты для производства подгузников.

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время суперабсорбенты не выпускаются в Евразийском экономическом союзе. В то же время в 2023 году планируется завершить строительство завода по их производству.

В период с 28 мая 2016 года по 31 декабря 2020 года уже действовала нулевая ставка таможенной пошлины в отношении импорта суперабсорбентов. Новый срок действия меры будет ограничен 31 декабря 2023 года.

«Продление нулевой ставки пошлины позволит повысить уровень загрузки мощностей предприятий, производящих подгузники, сохранить и увеличить рабочие места и увеличить выпуск готовой продукции», – прокомментировали принятое решение в торговом блоке ЕЭК.

Решение Совета вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.