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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА НУЛЕВУЮ ПОШЛИНУ НА СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГУЗНИКОВ ДО КОНЦА 2023 ГОДА
12:28 09.03.2021
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении на три года срока нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на суперабсорбенты для производства подгузников.
Как сообщает ЕЭК, в настоящее время суперабсорбенты не выпускаются в Евразийском экономическом союзе. В то же время в 2023 году планируется завершить строительство завода по их производству.
В период с 28 мая 2016 года по 31 декабря 2020 года уже действовала нулевая ставка таможенной пошлины в отношении импорта суперабсорбентов. Новый срок действия меры будет ограничен 31 декабря 2023 года.
«Продление нулевой ставки пошлины позволит повысить уровень загрузки мощностей предприятий, производящих подгузники, сохранить и увеличить рабочие места и увеличить выпуск готовой продукции», – прокомментировали принятое решение в торговом блоке ЕЭК.
Решение Совета вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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