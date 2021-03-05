В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. Об этом сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E», - подчеркнул глава Минэнерго, которого цитирует Укринформ.

Синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Во время встречи обсуждались также вопросы синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, импорт электроэнергии из Беларуси и сотрудничество относительно реализации пилотного проекта производства тепла из биомассы, введения электронной системы торговли.

Также Витренко очертил ряд задач для ускорения синхронизации, среди которых - модернизация энергетической инфраструктуры - генерирующего оборудования и сетей.

«Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности», - сказал Витренко.

Украина имеет зависимость от поставок ядерного топлива и угля из РФ. Поэтому рассматривает возможность замещения этого поставщика энергоресурсов. Глава Минэнерго отметил, что стратегическая позиция Министерства энергетики - не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому Минэнерго нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта.

В контексте импорта электроэнергии из Беларуси участники встречи затронули вопрос Островецкой АЭС (Беларусь).

«Это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны проявить солидарность, остановив ее дальнейшее развитие», - сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Министры договорились создать совместную рабочую группу для обмена информацией о состоянии безопасности на Белорусской АЭС, импорте электроэнергии из России, мониторинге и анализе энергоснабжения. Группа станет обмениваться также опытом текущих проектов синхронизации.

3 марта во время совещания относительно развития инфраструктуры и энергетического сектора Владимир Зеленский отметил, что в Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему.