ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ОТДЕЛИТСЯ ОТ ЭНЕРГОСИСТЕМ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


10:56 09.03.2021

В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. Об этом сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E», - подчеркнул глава Минэнерго, которого цитирует Укринформ.

Синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Во время встречи обсуждались также вопросы синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, импорт электроэнергии из Беларуси и сотрудничество относительно реализации пилотного проекта производства тепла из биомассы, введения электронной системы торговли.

Также Витренко очертил ряд задач для ускорения синхронизации, среди которых - модернизация энергетической инфраструктуры - генерирующего оборудования и сетей.

«Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности», - сказал Витренко.

Украина имеет зависимость от поставок ядерного топлива и угля из РФ. Поэтому рассматривает возможность замещения этого поставщика энергоресурсов. Глава Минэнерго отметил, что стратегическая позиция Министерства энергетики - не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому Минэнерго нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта.

В контексте импорта электроэнергии из Беларуси участники встречи затронули вопрос Островецкой АЭС (Беларусь).

«Это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны проявить солидарность, остановив ее дальнейшее развитие», - сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Министры договорились создать совместную рабочую группу для обмена информацией о состоянии безопасности на Белорусской АЭС, импорте электроэнергии из России, мониторинге и анализе энергоснабжения. Группа станет обмениваться также опытом текущих проектов синхронизации.

3 марта во время совещания относительно развития инфраструктуры и энергетического сектора Владимир Зеленский отметил, что в Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2021
валюта курс
EUR 3.1197
USD 2.6105
RUB 3.5091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1197 -0.022
USD 2.6105 +0.0025
RUB 3.5091 -0.0248
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0980 3.1080
USD 2.6100 2.6150
RUB 3.5000 3.5160
подробнее

Конвертация в банках
на 09.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1930
EUR/RUB 88.1000 88.9000
USD/RUB 74.3000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте