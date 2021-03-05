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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС РАЗРАБОТАЮТ ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА НИКОТИНСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ


09:51 09.03.2021

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о разработке технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию. Такие изменения внесены в план разработки техрегламентов ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о никотинсодержащей продукции, которая не относится к табачной. Это, например, картриджи для электронных сигарет или вэйпов, жидкости для их заправки, жевательные и рассасываемые продукты, которые содержат никотин, в том числе более концентрированные его формы в виде солей.

Разработка техрегламента обеспечит установление единых в рамках Союза обязательных требований к такой продукции, направленных на снижение риска от ее потребления для здоровья граждан.

Ответственным за подготовку документа определена Республика Армения. Предполагается, что итоги внутригосударственного согласования будут представлены в Комиссию в IV квартале 2022 года.
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