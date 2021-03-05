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БЕЛАРУСЬ НЕ НАРУШАЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЕАЭС ПО ПРИМЕНЕНИЮ АССОРТИМЕНТНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ТОВАРОВ - МАРТ


09:15 09.03.2021

Обязательное включение белорусских товаров в ассортиментные перечни, не может быть препятствием на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В нем отмечается, что норма по ведению субъектами торговли ассортиментных перечней товаров была введена до подписания договора о ЕАЭС.

«Указанная норма применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования (т.е. на недискриминационной основе), таким образом обеспечено соблюдение требования предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима», - поясняют в МАРТ.

По мнению МАРТ, ассортиментные перечни товаров не являются препятствием свободного движения товаров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, поскольку не предусматривают указания конкретного поставщика товаров, и не предусматривают никаких процентных показателей.

Далее министерство приводит данные статистики, согласно которым «за время действия данной нормы рост импорта потребительских товаров в Беларусь составил 29,3%, из стран ЕАЭС – 28,8%, в том числе из Российской Федерации – 35,2%».

«…ассортиментный перечень товаров не требуется при продаже товаров в торговых объектах по продаже национальных товаров одной страны, созданных в соответствии с международными договорами и (или) международными обязательствами Республики Беларусь субъектами торговли, являющимися представительствами на территории Республики Беларусь иностранных юридических лиц и иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств», - отмечается в сообщении.

Несмотря на положения статьи 28 договора о ЕАЭС, в праве Союза прямо не предусмотрены специальные положения о необходимости предоставления национального режима в отношении товаров, отмечают в МАРТ.

«Таким образом, что касается функционирования внутреннего рынка товаров в ЕАЭС, Республика Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. В связи с этим в настоящее время в рамках права Союза министерством инициируется отмена принятого решения», - говорится в сообщении МАРТ.
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