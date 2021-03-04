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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРИЗНАЛА БАРЬЕРОМ АССОРТИМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МАРТ К РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
09:11 05.03.2021
По итогам заседания коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение уведомить Беларусь о необходимости исполнения права ЕАЭС.
«Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке Союза требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС», - говорится в сообщении ЕЭК.
Правительству Беларуси предложено в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать комиссию о принятых мерах.
Напомним, в феврале Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в рамках исполнения доктрины национальной продовольственной безопасности рекомендовало субъектам торговли в 2021 году обеспечить достижение доли отечественного продовольствия в объеме розничного товарооборота по итогам года на уровне не ниже 80-85%.
По итогам 2020 года доля импортных продовольственных товаров в организациях торговли составила 22,9%.
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