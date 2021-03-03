В этом году в Министерстве образования и науки Украины планируют запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

«Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между Пенсионным фондом Украины и Министерством образования и науки Украины. На данный момент уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ. После регистрации этих документов в Минюсте мы сможем синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы», - отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, которого цитирует Укринформ.

Шкарлет отметил, что этот процесс нелегкий и небыстрый. «Спасибо Министерству социальной политики и Пенсионному фонду за содействие в таком важном деле. Уверен, вместе мы сможем реализовать этот проект», - акцентировал он.

Министр образования и науки обратил внимание на то, что система мониторинга трудоустройства выпускников ВУЗов является необходимым элементом для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования Украины. Кроме того, показатель трудоустройства необходим для совершенствования формулы распределения финансирования ВУЗов.

Как сообщалось, в феврале представлен план МОН на 2021 год в сфере высшего образования, науки и инноваций.