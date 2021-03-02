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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК УТВЕРДИЛА ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА АСЕПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ
11:59 03.03.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 1 марта утвердила руководство по асептическим процессам в фармацевтическом производстве.
Как сообщает ЕЭК, документ содержит единые правила обеспечения стерильности производимых в промышленных масштабах лекарственных препаратов, подготовки и выполнения технологических процессов производства, квалификации помещений, оборудования и вспомогательных систем, подготовки персонала, работающего в зонах асептического производства, правила валидации стерильных фармацевтических производств и методы выполнения процедур валидации.
Руководство также устанавливает единые подходы к инспектированию асептических производств и контролю обеспечения стерильности в рамках производственного процесса.
Применение руководства позволит обеспечить взаимное признание результатов инспектирования асептических производств, устранение барьеров, связанных с различными подходами к оценке производств и допуску стерильных лекарственных препаратов на единый рынок.
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