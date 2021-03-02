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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОЗДАН НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ РЕСУРС – «ФАРМРЕЕСТР ЕАПВ»
10:19 03.03.2021
На веб-портале ЕАПО в открытом доступе размещен новый информационно-поисковый ресурс – «Фармреестр ЕАПВ», содержащий сведения об евразийских патентах, относящихся к фармакологически активным веществам, которым присвоены международные непатентованные наименования.
В Фармреестре будут представлены актуальные сведения о правовом статусе таких евразийских патентов, включая информацию о действии евразийских патентов на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), об осуществленных ЕАПВ продлениях срока действия евразийского патента, о зарегистрированных лицензионных договорах с возможностью прямого выхода на информацию по данным евразийским патентам в Реестре евразийских патентов и на Евразийском сервере публикаций. «Фармреестр ЕАПВ» будет также включать информацию о регистрации лекарственных препаратов в государствах-участниках ЕАПК при наличии таковой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в связи с тем, что евразийские патенты действуют и на территории Беларуси, информация о них будет также размещена на ресурсе.
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