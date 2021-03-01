Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 1 марта утвердила для стран Евразийского экономического союза методические рекомендации по разработке национальных программ в области защиты прав потребителей.

Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен в целях реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он определяет алгоритм разработки, структуру, цели, задачи национальных программ в области защиты прав потребителей, целевые индикаторы и показатели их эффективности.

В частности, странам ЕАЭС предлагается предусмотреть мероприятия, которые обеспечат равноправие при разрешении трансграничных потребительских споров, исключат недобросовестные деловые практики, гарантируют доступность качественных и безопасных товаров с полной и достоверной информацией. Эти мероприятия должны учитывать специфику защиты потребительских прав социально уязвимых групп населения, способствовать продвижению принципов рационального потребления, содействовать деятельности общественных объединений потребителей.

Рекомендованный комиссией комплекс действий и решений станет руководством при подготовке документов стратегического планирования в сфере защиты прав потребителей стран Союза.