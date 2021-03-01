|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
12:33 02.03.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 1 марта утвердила для стран Евразийского экономического союза методические рекомендации по разработке национальных программ в области защиты прав потребителей.
Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен в целях реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он определяет алгоритм разработки, структуру, цели, задачи национальных программ в области защиты прав потребителей, целевые индикаторы и показатели их эффективности.
В частности, странам ЕАЭС предлагается предусмотреть мероприятия, которые обеспечат равноправие при разрешении трансграничных потребительских споров, исключат недобросовестные деловые практики, гарантируют доступность качественных и безопасных товаров с полной и достоверной информацией. Эти мероприятия должны учитывать специфику защиты потребительских прав социально уязвимых групп населения, способствовать продвижению принципов рационального потребления, содействовать деятельности общественных объединений потребителей.
Рекомендованный комиссией комплекс действий и решений станет руководством при подготовке документов стратегического планирования в сфере защиты прав потребителей стран Союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2021
Курсы в банках
на 02.03.2021
Конвертация в банках
на 02.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте