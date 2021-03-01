Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 марта приняла решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины на отходы и лом титана с 5 до 0% сроком на три года.

Как сообщает ЕЭК, титановый лом применяется при производстве слитков и слябов в качестве вторсырья. Его использование удешевляет и ускоряет процесс, а также позволяет нарастить выпуск продукции.

Основными потребителями отходов и лома на территории Евразийского экономического союза являются следующие металлургические предприятия: АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (Казахстан) и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Российская Федерация).

Эти компании занимают значимую долю в экспортных поставках титановой продукции для нужд авиакосмического сектора. В свою очередь, у потребителей изделий из титана за рубежом накоплено большое количество отходов, полученных в результате ее обработки.

«Предприятия Союза готовы закупать отходы и лом титана для вовлечения в свое производство. Таким образом, предложенная мера будет способствовать увеличению выпуска готовой продукции и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке», – прокомментировал принятое решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Документ вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.