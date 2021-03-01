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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК НА ТРИ ГОДА ОБНУЛИЛА ПОШЛИНЫ НА СЫРЬЕ ДЛЯ АФФИНАЖА С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
09:56 02.03.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 марта приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения.
Как сообщает ЕЭК, решение одобрено сроком на три года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3 до 15% от таможенной стоимости.
В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточным запасом источников сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. Принятое решение должно повысить уровень загрузки производства в государствах ЕАЭС, а также увеличить налоговые поступления.
«Введение тарифной меры будет способствовать развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, в охрану труда и промышленную безопасность, а также защиту окружающей среды», – отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу решения Совета Комиссии, учитывающего внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.
Справка
С учетом дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС ставки нулевых ввозных таможенных пошлин уже применялись для некоторых видов товаров в период со 2 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. и с 24 июня 2018 г. по 30 июня 2020 г.
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