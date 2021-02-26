Беларусь находится в числе лидеров по количеству подаваемых евразийских заявок на выдачу патентов. Это отметила президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова.

Она выразила признательность государствам-членам ЕАПО за продвижение идей региональной интеграции в области правовой охраны промышленных образцов и предпринятые ими усилия по ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, на веб-портале Евразийской патентной организации (ЕАПО) опубликован годовой отчет Евразийской патентной организации за 2020 год.

В отчете представлены основные достижения организации за год, информация о результатах нормотворческой деятельности ведомства и деятельности Административного совета ЕАПО. Подведены итоги развития автоматизации, финансовой деятельности, достижений в сфере международного сотрудничества, приведены данные евразийской патентной экспертизы.