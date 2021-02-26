|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ НАХОДИТСЯ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДАВАЕМЫХ ЕВРАЗИЙСКИХ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ
11:32 01.03.2021
Беларусь находится в числе лидеров по количеству подаваемых евразийских заявок на выдачу патентов. Это отметила президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова.
Она выразила признательность государствам-членам ЕАПО за продвижение идей региональной интеграции в области правовой охраны промышленных образцов и предпринятые ими усилия по ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, на веб-портале Евразийской патентной организации (ЕАПО) опубликован годовой отчет Евразийской патентной организации за 2020 год.
В отчете представлены основные достижения организации за год, информация о результатах нормотворческой деятельности ведомства и деятельности Административного совета ЕАПО. Подведены итоги развития автоматизации, финансовой деятельности, достижений в сфере международного сотрудничества, приведены данные евразийской патентной экспертизы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2021
Курсы в банках
на 01.03.2021
Конвертация в банках
на 01.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте