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В ЛАТВИЙСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «СИЛЕНЕ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОПУСК


13:45 26.02.2021

В пункте пропуска «Силене» сегодня будет временно прекращено оформление. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации латвийской стороны, сегодня с 14.00 в пункте пропуска «Силене» (с белорусской стороны – «Урбаны») будет полностью прекращено оформление. Это связано с проведением дезинфекции помещений пункта пропуска», - говорится в сообщении ведомства.

Ориентировочное время возобновления работы латвийского пункта пропуска - 17.00.

В Госпогранкомитете рекомендуют следить онлайн за очередями перед пунктами пропуска.
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