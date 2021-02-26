|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЛАТВИЙСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «СИЛЕНЕ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОПУСК
13:45 26.02.2021
В пункте пропуска «Силене» сегодня будет временно прекращено оформление. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.
«По информации латвийской стороны, сегодня с 14.00 в пункте пропуска «Силене» (с белорусской стороны – «Урбаны») будет полностью прекращено оформление. Это связано с проведением дезинфекции помещений пункта пропуска», - говорится в сообщении ведомства.
Ориентировочное время возобновления работы латвийского пункта пропуска - 17.00.
В Госпогранкомитете рекомендуют следить онлайн за очередями перед пунктами пропуска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте