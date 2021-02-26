В пункте пропуска «Силене» сегодня будет временно прекращено оформление. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации латвийской стороны, сегодня с 14.00 в пункте пропуска «Силене» (с белорусской стороны – «Урбаны») будет полностью прекращено оформление. Это связано с проведением дезинфекции помещений пункта пропуска», - говорится в сообщении ведомства.

Ориентировочное время возобновления работы латвийского пункта пропуска - 17.00.

В Госпогранкомитете рекомендуют следить онлайн за очередями перед пунктами пропуска.