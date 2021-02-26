В 2021 году в Украине стартует разработка Водородной стратегии; к работе будут привлечены авторитетные международные компании и отечественные эксперты. Об этом во время Первой ежегодной международной конференции «Развитие водородных технологий в Украине и в мире» заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

"Шаги, которые мы будем делать, по крайней мере до конца этого года. Во-первых, мы начинаем разработку Водородной стратегии, вместе с авторитетными международными компаниями, с привлечением национальных экспертов. Мы договорились, что эта работа будет поддерживаться Всемирным банком. Согласно тендерным процедурам Всемирного банка будет отобрана авторитетная компания, которая подготовит стратегию вместе с привлечением экспертов", - подчеркнул Демченков, которого цитирует Укринформ.

По словам Демченкова, на сегодня в Украине уже проведено исследование потенциала развития водородной энергетики, использования водорода на транспорте и осуществлена экологическая оценка. В этом году будет запущено научно-техническое исследование, необходимое в том числе для разработки Стратегии.

Во время разработки документа, отметил заместитель министра, будет происходить нормотворческая деятельность, изменение технических регуляторов и регулирований для того, чтобы водородный рынок заработал.

Кроме того, в этом году, с участием Оператора газотранспортной системы Украины начинаются масштабные работы по оценке использования ГТС для транспортировки водорода.

"Мы все понимаем, что перспектива водорода - это не сегодня, и не завтра. Но в перспективе нескольких лет эта тема будет развиваться во всем мире. На сегодня мы наблюдаем геополитическую конкуренцию. Многие государства - это Германия, Испания, Италия, ОАЭ, Россия и другие - пытаются как можно быстрее внедрить новации в поставки, производство и транспортировку водорода и получить преимущество на будущих рынках", - отметил Демченков.

По словам заместителя министра, для Украины важно вовремя влиться в этот рынок.

"Это важно, если учесть, что потенциал Украины в водородной энергетике уже оценили и в ЕС, включив Украину в приоритетные партнеры в свои водородные стратегии. Украина имеет несколько преимуществ для водородной энергетики. Это прежде всего - развитая генерация из возобновляемых источников энергии как база для производства «зеленого» водорода и атомные электростанции - для производства "голубого" водорода. У нас преимуществом является развитая газотранспортная система, которая может использоваться для транспортировки водорода как внутри страны, так и на экспорт. И у нас есть опыт в использовании водорода - наших химиков, нашей химической промышленности, в том числе - самый длинный аммиакопровод ", - подчеркнул он.

Демченков также напомнил, что ЕС планирует прекратить использование угля до 2050 года.

"Соответственно, Украина взяла на себя такое же обязательство. Водород - это наиболее перспективный устойчивый энергоноситель для зеленой трансформации энергетики", - отметил он.

Как сообщалось, Еврокомиссия надеется увеличить добычу водорода в Европе благодаря представленной в июле прошлого года водородной стратегии и предложенным в декабре изменениям относительно транснациональных сетей, водородных трубопроводов и электролизеров в том числе.

На сегодня третьим по величине производителем водорода в Европе и пятым в мире является соседняя с Украиной Польша. В стране недавно приняли энергетический план до 2040 года и хотят, чтобы до 2030 года треть электроэнергии производилась из возобновляемых источников. Польша также запустила водородную стратегию.

Кроме того, о разработке национальной дорожной карты водородной энергетики объявила Болгария. Еще одна соседка Украины - Словакия - создала центр водородных технологий. Хорватия готовит национальную программу развития рынка водорода.