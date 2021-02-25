На конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составил 2 558,22 млн грн, или $90,74 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 558,22 млрд грн ($90,74 млрд в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн и в долларовом эквиваленте - на $0,49 млрд", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что в течение января 2021 года Минфин провел 4 аукциона по размещению ОВГЗ, привлекая 37,5 млрд грн в государственный бюджет. На аукционах 19 января Минфин успешно разместил самый долгий из линейки гривневых инструментов ОВГЗ со сроком погашения в мае 2027 года.

Нерезиденты в январе увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд грн. По состоянию на конец первого месяца года, доля нерезидентов среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг составила 9,4% (95,4 млрд грн).

В Минфине также отметили, что доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составляла 38,9%, что на 0,7 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Также приведены данные о платежах по погашению и обслуживанию долга. Так, в январе на погашение государственного долга уплачено 23,6 млрд грн, а платежи по обслуживанию составляли 5,7 млрд грн.

Как отметила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз во время отчета по работе ведомства за 2020 год, в Украине наблюдается тенденция к увеличению государственного и гарантированного государством долга.

«Ситуация следующая: каждый год в Законе Украины о государственном бюджете предусмотрен соответствующий предельный размер государственного долга. Поэтому по состоянию на 1 января 2021 года у нас эта норма соблюдена, но по сравнению с предыдущими двумя годами, к сожалению, существует тенденция в сторону увеличения государственного долга - как внутреннего, так и внешнего», - отметила Слюз.

При этом, по ее словам, если по состоянию на 1 января 2019 года государственный долг в долларовом эквиваленте составил $67,2 млрд, то на 1 января 2021 года - $79,9 млрд (1,86 трлн грн и 2,26 трлн грн соответственно).

Рост Слюз объяснила внесением изменений в закон о государственном бюджете в связи с распространением COVID-19, в результате чего и был увеличен дефицит государственного бюджета.

В то же время гарантированный государством долг Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляет 292,6 млрд грн, или $10,3 млрд, в том числе внешний долг - 260,4 млрд грн, или $9,2 млрд, внутренний - 32,2 млрд грн, или $1,1 млрд.

По данным Госказначейства, за прошлый год общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 553,5 млрд грн, или 27,7%.

По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2019 год в гривневом эквиваленте сократился на 7,84%, а в долларовом эквиваленте - вырос на 7,71%.

По данным Минфина, бюджет на 2021 год предусматривает сокращение государственного долга до 64,6% ВВП.