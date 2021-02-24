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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ВВОЗА МЕДИЦИНСКИХ ТОМОГРАФОВ


10:03 25.02.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, при ввозе которых не требуется предъявления разрешительных документов.

Как сообщает ЕЭК, в список добавлены магнитно-резонансные томографы и системы МРТ медицинского назначения. Кроме того, исключены конкретные цели применения радиоприемных средств, не содержащих радиоизлучающих устройств.

«Эксплуатация этих устройств не создает помех. Поэтому сегодняшнее решение снимет излишние административные процедуры и сократит сроки таможенного декларирования, не нанося при этом вреда безопасности использования радиочастотного спектра», - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Одобренные изменения, по его словам, окажут позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также позволят ускорить поставки необходимой техники.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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