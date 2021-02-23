Украина вышла из двух соглашений Содружества Независимых Государств, касающихся единого воздушного пространства и его использования. Соответствующий указ № 70/2021 подписал 23 февраля президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Его подписали в 1991 году Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета.

Украина также выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного в 1992 году в Ташкенте. Этим документом страны договорились, в частности, о предоставлении воздушного пространства над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества. Речь идет о правительствах правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины.

В своем указе президент также поручил Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.