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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВЫШЛА ИЗ ЕЩЕ ДВУХ СОГЛАШЕНИЙ СНГ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРОСТРАНСТВУ
11:06 24.02.2021
Украина вышла из двух соглашений Содружества Независимых Государств, касающихся единого воздушного пространства и его использования. Соответствующий указ № 70/2021 подписал 23 февраля президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Офис президента, Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Его подписали в 1991 году Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета.
Украина также выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного в 1992 году в Ташкенте. Этим документом страны договорились, в частности, о предоставлении воздушного пространства над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества. Речь идет о правительствах правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины.
В своем указе президент также поручил Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
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