Евразийский банк развития (ЕАБР) и компания «RenEll Co. Ltd.» (Компания) подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации многопрофильных больниц в Кокшетау, Актобе, Атырау, Актау, Тараз, Павлодар, Караганда в Казахстане, предполагаемых к реализации по механизму государственно-частного партнерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, проекты по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в городах Казахстана предусмотрены Государственной программой развития здравоохранения на 2020-2025 годы и обладают высоким социально-экономическим эффектом. Стороны подписанного меморандума заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве и нацелены на реализацию этих инвестиционных проектов в полном объеме.

Стороны намерены совместно проработать возможные варианты инвестиций в проекты, в том числе путем создания специальных проектных компаний, исследовать механизмы поддержки проектов и их структурирование.

«Компания поддерживает курс страны на обновление и улучшение социального благосостояния населения. Учитывая стратегическое направление ЕАБР по финансированию проектов со значительным социально-экономическим эффектом, мы заинтересованы в установлении долгосрочного сотрудничества, направленного на реализацию проектов», - сообщил Камиль Яникомероглу, член совета директоров компании.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

Частная компания «RenEll Co. Ltd.» создана с целью реализации проектов «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы» в городах Кокшетау, Актобе, Атырау, Актау, Тараз, Павлодар, Караганда в Республике Казахстан посредством механизма государственно-частного партнерства. Зарегистрирована на МФЦА.