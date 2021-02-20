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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС СОГЛАСОВАНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021-2023 ГОДЫ


14:45 22.02.2021

Заместители руководителей транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза согласовали «дорожную карту» по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы. Об этом они заявили на заседании, которое состоялось в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева.

Как сообщает ЕЭК, мероприятия, включенные в проект «дорожной карты», развивают положения договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся транспорта и инфраструктуры, учитывают особенности развития автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивают реализацию задач и приоритетов транспортной политики.

Документ предусматривает работу по гармонизации законодательства стран ЕАЭС, внедрению в Союзе электронных транспортных документов, развитию смешанных и контейнерных перевозок, а также комплексному развитию евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров.

Проектом «дорожной карты» определены приоритеты отраслевого развития интеграции в сфере транспорта. Предполагается совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов.

В сфере водного транспорта внимание будет уделено совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям. Внедрение цифровых технологий и решение проблемы получения предварительной информации при выполнении перевозок из третьих стран стали центром обсуждения в сфере железнодорожного транспорта. В области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Проект «дорожной карты» будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.
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