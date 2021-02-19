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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СТРАНАХ СНГ ПОЯВЯТСЯ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
12:20 22.02.2021
Проект Нормативов качества жизни согласован на дополнительном заседании экспертной группы 19 февраля. Об этом ЭКОПРЕС сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
"Рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения к документу, участники заседания приняли решение считать его согласованным на экспертном уровне и внести проект Нормативов качества жизни в установленном порядке на заседание Экономического совета СНГ", - говорится в сообщении.
Под нормативом качества жизни понимается стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения. Целью формирования нормативов является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития.
Для общей оценки положения в государствах-участниках СНГ используется Перечень статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, который разработан по следующим направлениям: благосостояние; социальная защита населения; население и здоровье; образование; жилищные условия; качество продукции и услуг; экологическая ситуация; правовая защищенность; культура; физическая культура и спорт; туризм.
Ожидается, что после принятия документа заинтересованные министерства и ведомства стран Содружества, а также органы отраслевого сотрудничества СНГ будут учитывать его положения при разработке соответствующих концепций, подготовке национальных нормативных правовых актов и многосторонних межправительственных документов в рамках СНГ.
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