Проект Нормативов качества жизни согласован на дополнительном заседании экспертной группы 19 февраля. Об этом ЭКОПРЕС сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения к документу, участники заседания приняли решение считать его согласованным на экспертном уровне и внести проект Нормативов качества жизни в установленном порядке на заседание Экономического совета СНГ", - говорится в сообщении.

Под нормативом качества жизни понимается стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения. Целью формирования нормативов является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития.

Для общей оценки положения в государствах-участниках СНГ используется Перечень статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, который разработан по следующим направлениям: благосостояние; социальная защита населения; население и здоровье; образование; жилищные условия; качество продукции и услуг; экологическая ситуация; правовая защищенность; культура; физическая культура и спорт; туризм.

Ожидается, что после принятия документа заинтересованные министерства и ведомства стран Содружества, а также органы отраслевого сотрудничества СНГ будут учитывать его положения при разработке соответствующих концепций, подготовке национальных нормативных правовых актов и многосторонних межправительственных документов в рамках СНГ.