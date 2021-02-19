ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАЗРАБОТАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМПЛАЕНСУ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ


10:32 22.02.2021

ЕЭК разработает новые подходы к антимонопольному комплаенсу на основе системы стандартизации. Об этом на пленарной сессии ежегодного Антимонопольного форума, организованного ФАС России совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов, сообщил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

«Комплаенс, говоря простым языком, – это соответствие. Соответствие нормам антимонопольного законодательства. На сегодня он – один из механизмов «мягкого регулирования» в праве ЕАЭС. Но в существующем виде антимонопольный комплаенс не унифицирован. Мы предлагаем стандартизировать его, привести к единообразию в терминах, определениях, процедурах», – прокомментировал представитель ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, внедрение института антимонопольного комплаенса в право Евразийского экономического союза является одной из приоритетных задач конкурентного блока Комиссии. Механизм предупреждения антимонопольных рисков выгоден как компаниям-участницам рынка, так и антимонопольным органам. Бизнесу он помогает выявить узкие места в управлении, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Антимонопольным органам, в том числе Комиссии, внедрение этого механизма показывает, что бизнес не только устраняет допущенные нарушения правил конкуренции, но и корректирует свои внутренние процессы для недопущения таких нарушений в будущем.

Член коллегии ЕЭК подчеркнул, что комплаенс – своего рода «справка о здоровье» компании, внедрение этого механизма повышает привлекательность бизнеса, демонстрирует его заботу о потребителе.

На вопрос о требованиях к независимым экспертам, которые будут давать заключения о соответствии политики предприятия установленным правилам, Арман Шаккалиев ответил, что во избежание излишней бюрократии этот процесс будет организован по принципу «двух ключей». Первый предоставляет антимонопольная служба, которая уполномочивает эксперта, дает ему оценку, второй – система аккредитации, построенная на международных принципах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
валюта курс
EUR 3.1390
USD 2.5917
RUB 3.5062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1390 +0.0157
USD 2.5917 +0.0001
RUB 3.5062 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1370 3.1460
USD 2.5880 2.5940
RUB 3.4920 3.5060
подробнее

Конвертация в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.5500 90.3600
USD/RUB 73.9000 74.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте