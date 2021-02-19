ЕЭК разработает новые подходы к антимонопольному комплаенсу на основе системы стандартизации. Об этом на пленарной сессии ежегодного Антимонопольного форума, организованного ФАС России совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов, сообщил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

«Комплаенс, говоря простым языком, – это соответствие. Соответствие нормам антимонопольного законодательства. На сегодня он – один из механизмов «мягкого регулирования» в праве ЕАЭС. Но в существующем виде антимонопольный комплаенс не унифицирован. Мы предлагаем стандартизировать его, привести к единообразию в терминах, определениях, процедурах», – прокомментировал представитель ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, внедрение института антимонопольного комплаенса в право Евразийского экономического союза является одной из приоритетных задач конкурентного блока Комиссии. Механизм предупреждения антимонопольных рисков выгоден как компаниям-участницам рынка, так и антимонопольным органам. Бизнесу он помогает выявить узкие места в управлении, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Антимонопольным органам, в том числе Комиссии, внедрение этого механизма показывает, что бизнес не только устраняет допущенные нарушения правил конкуренции, но и корректирует свои внутренние процессы для недопущения таких нарушений в будущем.

Член коллегии ЕЭК подчеркнул, что комплаенс – своего рода «справка о здоровье» компании, внедрение этого механизма повышает привлекательность бизнеса, демонстрирует его заботу о потребителе.

На вопрос о требованиях к независимым экспертам, которые будут давать заключения о соответствии политики предприятия установленным правилам, Арман Шаккалиев ответил, что во избежание излишней бюрократии этот процесс будет организован по принципу «двух ключей». Первый предоставляет антимонопольная служба, которая уполномочивает эксперта, дает ему оценку, второй – система аккредитации, построенная на международных принципах.