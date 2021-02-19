Россельхознадзор в формате видеоконференции 18 января провел переговоры с представителями компетентных органов стран-участниц Евразийского экономического союза по вопросу запуска пилотного проекта, обеспечивающего прослеживаемость подконтрольных товаров, следующих через территорию Российской Федерации из Беларуси в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщает ведомство, с 1 марта при отгрузке говядины с ряда белорусских предприятий через Россию в адрес получателей в странах ЕАЭС должностными лицами ветеринарных служб будут производиться создание и отправка предварительных уведомлений о партиях продукции в подсистеме «Меркурий.Уведомления». В пунктах пропуска инспектор, используя транзитное уведомление, может как разрешить перемещение груза, так и запретить в случае выявления каких-либо нарушений. После прохождения транзитной территории уведомление будет закрываться.

При подаче предварительного уведомления в электронный документ вносятся ветеринарный сертификат, наименования грузоотправителя и грузополучателя, пункт пропуска, а также номер транспортного средства.

До начала запуска проекта стороны договорились согласовать список пилотных белорусских предприятий, на чью продукцию будут оформляться транзитные уведомления. Кроме того, в ходе его реализации перечень подконтрольной продукции будет расширен.

После получения от компетентных органов стран-участниц ЕАЭС списка данных пользователей Россельхознадзор предоставит доступ к подсистеме «Меркурий.Уведомления». Также российское ведомство направит в адрес коллег всю необходимую техническую информацию по использованию информационного ресурса.