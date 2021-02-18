Страны Евразийского экономического союза будут развивать сотрудничество в авиапроме. Такое решение принято на заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, члены Консультативного комитета единогласно одобрили рекомендацию коллегии комиссии по углублению кооперации стран Союза в сфере производства кабельно-проводниковой продукции. В документе уделяется особое внимание изготовлению такой продукции в Евразийском экономическом союзе с учетом приоритетных направлений модернизации экономики государств-членов.

Кроме того, члены Консультативного комитета рассмотрели информационный доклад об исполнении Комиссией полномочий в сфере промышленных субсидий, включая совместную со сторонами реализацию одного из стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Речь шла об оценке соответствующих инструментов и уровня государственной поддержки промышленности в ЕАЭС. Отмечена необходимость максимального вовлечения сторон в работу по объективной оценке и подготовке доклада, отражающего актуальные аспекты этой сферы.

Участники встречи также обсудили проект решения Высшего Евразийского экономического совета, касающийся темы обеспечения государствами-членами равных условий для движения товаров, производимых в странах Союза.

Рассмотрено инициативное предложение Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма о формировании евразийской технологической платформы. Члены комитета одобрили пакет документов по формированию новой технологической платформы «Технологии производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений». Следующим шагом станет внесение этой инициативы на рассмотрение коллегии и Совета ЕЭК.

Также стороны обсудили ситуацию на рынке отходов и лома черных и цветных металлов, отметив необходимость проработки комплекса мер по развитию отрасли, в том числе временных ограничений на их экспорт в третьи страны, формирования балансов сбора и потребления, а также увеличения объемов заготовки отходов и лома черных и цветных металлов в государствах ЕАЭС.

Всего на заседании было рассмотрено 13 вопросов, касающихся актуальной евразийской повестки дня.