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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕСЕК НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПОЛЬСКИХ ГРУШ ИЗ БЕЛАРУСИ
11:27 18.02.2021
Россельхознадзор пресек незаконный ввоз польских груш из Беларуси.
Как сообщает ведомство, на прошлой неделе на автодороге М1 «Беларусь» (Смоленская область) сотрудники УМВД России по Смоленской области совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям задержали и направили для осуществления карантинного фитосанитарного контроля на ФКП «Красная Горка» четыре грузовых автотранспортных средства, перевозящих морковь происхождением из Белоруссии. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.
По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля было зафиксировано, что в грузовых отсеках автотранспортных средств под мешками со свежей морковью находились ящики с грушами общим весом 41,8 т. При этом на ящиках с фруктами присутствовала этикетка, согласно которой страной происхождения груш является Республика Польша.
Установлено, что фитосанитарные сертификаты на перевозимую продукцию (морковь) были подтверждены Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь. Выявленный факт говорит о недостоверной сертификации подкарантинных товаров при их отгрузках с территории Беларуси.
Россельхознадзор обеспокоен очередными случаями нарушения законодательства ЕАЭС и Российской Федерации при ввозе плодоовощной продукции из Республики Беларусь.
По фактам выявленных нарушений направлено соответствующее обращение в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
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