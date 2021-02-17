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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВЫШЛА ЕЩЕ ИЗ ОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ СНГ
16:48 17.02.2021
Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках СНГ. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 февраля.
Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, соглашение предусматривало координацию действий в сфере предоставления услуг связи, гармонизацию развития сетей и средств связи, разработку концепций по научно-технической и тарифной политике, защиту общих интересов государств-участников в международных организациях, и другие мероприятия. Однако с момента подписания соглашение не было практически реализовано в Украине, пишет Укринформ.
Отмечается, что выход Украины из соглашения не повлияет на интересы граждан и на способность государства защищать национальные интересы. Также выход из соглашения не повлияет на возможности Украины противодействовать попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства.
Сейчас взаимоотношения Украины с другими государствами СНГ в сфере телекоммуникаций регулируются международными договорами, заключенными в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза.
Своим решением также правительство поручило Министерству иностранных дел уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.
Украина вышла уже из многих соглашений в рамках СНГ. В частности, в декабре Кабмин поддержал выход Украины из Горной хартии государств - участников СНГ, Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и других.
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