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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ВВОДИТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА ЛИСТОВЫЕ РЕССОРЫ ИЗ КНР
09:59 17.02.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении рессор и листов для них, происходящих из Китайской Народной Республики.
Как сообщает ЕЭК, мера вводится сроком на пять лет, размер пошлины составит 14,11% от таможенной стоимости.
Рассматриваемая продукция используется в производстве и ремонте грузового автомобильного транспорта, грузопассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов, карьерной, строительной и дорожно-строительной техники.
Соответствующее расследование было проведено департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК на основании заявления, поданного АО «Чусовской металлургический завод». Информация, полученная в ходе него, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта рессор из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики государств-членов Евразийского экономического союза.
«Применение антидемпинговой меры позволит защитить внутренний рынок от неблагоприятного воздействия недобросовестной конкуренции со стороны китайских компаний, будет содействовать устойчивому производству аналогичного товара в Союзе, что, в свою очередь, повлечет увеличение налоговых отчислений в бюджеты государств-членов и стабильное обеспечение потребителей рессорами», – отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Кроме того, по его словам, будет проводиться мониторинг ценовой ситуации на рынках всех государств-членов ЕАЭС.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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