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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОБНУЛИЛА ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


18:20 16.02.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и т.п., используемых в ювелирной промышленности.

«Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – заявил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами.

Решение коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных распоряжением Евразийского межправительственного совета № 17 от 25 октября 2019 года.

Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений Совета комиссии, учитывающих внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.
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