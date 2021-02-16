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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОБНУЛИЛА ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
18:20 16.02.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года.
Как сообщает ЕЭК, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и т.п., используемых в ювелирной промышленности.
«Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – заявил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами.
Решение коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных распоряжением Евразийского межправительственного совета № 17 от 25 октября 2019 года.
Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений Совета комиссии, учитывающих внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.
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